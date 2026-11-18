[ قَيِّمًا ] بهڵكو لهوپهڕی دامهزراوی و ڕێكیدایهو هیچ گێڕی و خواریهكی تیانیه وه باڵادهسته بهسهر كتێبه ئاسمانیهكانی پێشتردا [ لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ ] تا ئاگاداری كافران بكاتهوه به سزایهكی سهخت لهلایهن پهروهردگارهوه ئهگهر ئیمان نههێنن [ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (٢) ] وه موژده بدات بهو باوهڕدارانهی كه كردهوهی چاك ئهكهن كه ئهجرو پاداشتێكی چاكیان بۆ ههیه كه بهههشته (كردهوهى چاك ئهوهیه كه نیهتت بۆ خوا بێت و بۆ ریا نهبێت، وه لهسهر سوننهت بێت و بیدعه نهبێت) .