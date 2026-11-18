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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 15
Al-Kahf
15
18:15
هاولاء قومنا اتخذوا من دونه الهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ١٥
هَـٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةًۭ ۖ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَـٰنٍۭ بَيِّنٍۢ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا ١٥
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳃ
قَوۡمُنَا
ﳄ
ٱتَّخَذُواْ
ﳅ
مِن
ﳆ
دُونِهِۦٓ
ﳇ
ءَالِهَةٗۖ
ﳈﳉ
لَّوۡلَا
ﳊ
يَأۡتُونَ
ﳋ
عَلَيۡهِم
ﳌ
بِسُلۡطَٰنِۭ
ﳍ
بَيِّنٖۖ
ﳎﳏ
فَمَنۡ
ﳐ
أَظۡلَمُ
ﳑ
مِمَّنِ
ﳒ
ٱفۡتَرَىٰ
ﳓ
عَلَى
ﳔ
ٱللَّهِ
ﳕ
كَذِبٗا
ﳖ
١٥
ﳗ
[15] กลุ่มชนของเราเหล่านั้นได้ยึดเอาพระเจ้าต่าง ๆ อื่นจากพระองค์ ทำไมพวกเขาจึงไม่นำหลักฐานอันชัดแจ้งมายืนยันเล่า ดังนั้นจะมีผู้ใดอธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่กล่าวเท็จต่ออัลลอฮฺ
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