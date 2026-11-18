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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 14
Al-Kahf
14
18:14
وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الاها لقد قلنا اذا شططا ١٤
وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۟ فَقَالُوا۟ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَا۟ مِن دُونِهِۦٓ إِلَـٰهًۭا ۖ لَّقَدْ قُلْنَآ إِذًۭا شَطَطًا ١٤
وَرَبَطۡنَا
ﲮ
عَلَىٰ
ﲯ
قُلُوبِهِمۡ
ﲰ
إِذۡ
ﲱ
قَامُواْ
ﲲ
فَقَالُواْ
ﲳ
رَبُّنَا
ﲴ
رَبُّ
ﲵ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲶ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲷ
لَن
ﲸ
نَّدۡعُوَاْ
ﲹ
مِن
ﲺ
دُونِهِۦٓ
ﲻ
إِلَٰهٗاۖ
ﲼﲽ
لَّقَدۡ
ﲾ
قُلۡنَآ
ﲿ
إِذٗا
ﳀ
شَطَطًا
ﳁ
١٤
ﳂ
[14] และเราได้ให้ความเข้มแข็งแก่หัวใจของพวกเขาขณะที่พวกเขายืนขึ้นประกาศว่า พระเจ้าของเราคือพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน เราจะไม่วิงวอนพระเจ้าอื่นจากพระองค์ มิเช่นนั้นเราก็กล่าวเกินความจริงอย่างแน่นอน
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