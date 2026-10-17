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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 102
Al-Kahf
102
18:102
افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا ١٠٢
أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن يَتَّخِذُوا۟ عِبَادِى مِن دُونِىٓ أَوْلِيَآءَ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَـٰفِرِينَ نُزُلًۭا ١٠٢
أَفَحَسِبَ
ﱳ
ٱلَّذِينَ
ﱴ
كَفَرُوٓاْ
ﱵ
أَن
ﱶ
يَتَّخِذُواْ
ﱷ
عِبَادِي
ﱸ
مِن
ﱹ
دُونِيٓ
ﱺ
أَوۡلِيَآءَۚ
ﱻﱼ
إِنَّآ
ﱽ
أَعۡتَدۡنَا
ﱾ
جَهَنَّمَ
ﱿ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﲀ
نُزُلٗا
ﲁ
١٠٢
ﲂ
[102] บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้คิดแล้วหรือว่า พวกเขาจะยึดเอาปวงบ่าวของข้าอื่นจากข้าเป็นผู้คุ้มครองได้แท้จริง เราได้เตรียมนรกญะฮันนัมไว้เป็นที่พำนัก สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้ว
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