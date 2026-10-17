Когда ангел Исрафил затрубит в рог, Всевышний Аллах воссоединит души творений с воскресшими телами и соберет всех людей на ристалище Судного дня. Среди них будут первые поколения людей и их потомки, безбожники и правоверные. Каждый человек ответит за совершенные им деяния и получит воздаяние, и тогда неверные и безбожники будут приговорены к вечному пребыванию в огненной Преисподней. Всевышний сказал: «Рай будет приближен к богобоязненным, а Ад будет ясно показан заблудшим» (26:90–91). Огненная Геенна будет пристанищем и обителью неверных, в которой они познают, что такое адские цепи, разожженное пламя, кипящая вода и лютая стужа. Они вкусят мучительное наказание, при одном виде которого люди способны потерять дар речи или навсегда лишиться слуха. Такими ужасными будут последствия неверия и безбожия, и таким суровым будет воздаяние за совершенные злодеяния! Однако неверные заслуживают этого наказания, потому что при жизни на земле они отворачиваются от Священного Корана, который является мудрым напоминанием об Аллахе. Они говорят: «Наши сердца закрыты для того, к чему ты призываешь нас, наши уши поражены глухотой, а между нами и тобой - завеса» (41:5). Эта завеса мешает им увидеть мудрые знамения Аллаха, и поэтому Всевышний Господь сказал: «Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них - покрывало» (2:7). Они испытывают ненависть и отвращение к Священному Корану и благородному Посланнику, и поэтому не способны внимать Божьим знамениям, которые помогают людям уверовать. Они не могут прислушаться к словам того, кого они ненавидят, и не способны преодолеть преграду, которая отделяет их от знания и добра. Они не способны ни слышать, ни видеть, ни делать полезные выводы, потому что они отказались уверовать в Аллаха, отвернулись от Его знамений, отвергли Его посланника и заслужили наказание в Аду, который является самой отвратительной обителью.