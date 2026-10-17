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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 100
Al-Kahf
100
18:100
وعرضنا جهنم يوميذ للكافرين عرضا ١٠٠
وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْكَـٰفِرِينَ عَرْضًا ١٠٠
وَعَرَضۡنَا
ﱡ
جَهَنَّمَ
ﱢ
يَوۡمَئِذٖ
ﱣ
لِّلۡكَٰفِرِينَ
ﱤ
عَرۡضًا
ﱥ
١٠٠
ﱦ
[100] และวันนั้นเราจะนำนรกญะฮันนัม มาเปิดเผยแก่พวกปฏิเสธศรัทธา
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