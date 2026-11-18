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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 10
Al-Kahf
10
18:10
اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيي لنا من امرنا رشدا ١٠
إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا۟ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةًۭ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًۭا ١٠
إِذۡ
ﱾ
أَوَى
ﱿ
ٱلۡفِتۡيَةُ
ﲀ
إِلَى
ﲁ
ٱلۡكَهۡفِ
ﲂ
فَقَالُواْ
ﲃ
رَبَّنَآ
ﲄ
ءَاتِنَا
ﲅ
مِن
ﲆ
لَّدُنكَ
ﲇ
رَحۡمَةٗ
ﲈ
وَهَيِّئۡ
ﲉ
لَنَا
ﲊ
مِنۡ
ﲋ
أَمۡرِنَا
ﲌ
رَشَدٗا
ﲍ
١٠
ﲎ
[10] จงรำลึกขณะที่พวกชายหนุ่มหลบเข้าไปในถ้ำแล้วพวกเขากล่าวว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของเรา ขอพระองค์โปรด ประทานความเมตตาจากพระองค์แก่เราและทรงทำให้การงานของเราอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง
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