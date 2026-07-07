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Al-Jinn
17
72:17
لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ١٧
لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ يَسْلُكْهُ عَذَابًۭا صَعَدًۭا ١٧
لِّنَفۡتِنَهُمۡ
فِيهِۚ
وَمَن
يُعۡرِضۡ
عَن
ذِكۡرِ
رَبِّهِۦ
يَسۡلُكۡهُ
عَذَابٗا
صَعَدٗا
١٧
[17] เพื่อเราจะทดสอบพวกเขาในเรื่องนี้ และผู้ใดหันห่างจากการรำลึกถึงพระเจ้าของเขา พระองค์จะให้เขาได้รับการลงโทษอันแสนสาหัส
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿لِّنَفۡتِنَهُمۡ﴾ لِنَخْتَبِرهُمْ ﴿فِیهِۚ﴾ فَنَعْلَم كَيْفَ شُكْرهمْ عِلْم ظُهُور ﴿وَمَن یُعۡرِضۡ عَن ذِكۡرِ رَبِّهِۦ﴾ الْقُرْآن ﴿نَسۡلُكۡهُ﴾ بِالنُّونِ وَالْيَاء نُدْخِلهُ ﴿عَذَابࣰا صَعَدࣰا ١٧﴾ شَاقًّا