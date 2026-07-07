ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Jinn
16
72:16
وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا ١٦
وَأَلَّوِ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَـٰهُم مَّآءً غَدَقًۭا ١٦
وَأَلَّوِ
ٱسۡتَقَٰمُواْ
عَلَى
ٱلطَّرِيقَةِ
لَأَسۡقَيۡنَٰهُم
مَّآءً
غَدَقٗا
١٦
[16] และหากพวกเขาธำรงมั่นอยู่บนแนวทางที่เที่ยงธรรม แน่นอนเราก็จะให้พวกเขามีริซกีกว้างขวาง
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
สะท้อน
การไตร่ตรองไม่ได้เป็นตัวแทนของความคิดเห็นของ Quran.com และไม่ควรนำออกจากบริบท
Ali Ali
ติดตาม
46 สัปดาห์ที่ผ่านมา
·
อ้างอิง
อายะห์ 72:16
بسم الله الرحمن الرحيم
وَأَلَّوِ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَـٰهُم مَّآءً غَدَقًۭا
'Had the deniers followed the Right Way, We would have certainly granted them abundant rain to drink—' (72:16)
Perhaps you’ve been making that duʿā for what feels like an eternity,
Yet its pieces haven’t come together in the way you imagined.
And you wonder: 'I’ve been worshipping… is it even worth it?'
Look closely at the word ٱسْتَقَـٰمُوا۟...
ดูเพิ่มเติม
8
2
สำรวจชุมชนแห่งการสะท้อนความคิด
อายะห์ก่อนหน้า
อายะห์ต่อไป