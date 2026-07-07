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Al-Jinn
13
72:13
وانا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يومن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ١٣
وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰٓ ءَامَنَّا بِهِۦ ۖ فَمَن يُؤْمِنۢ بِرَبِّهِۦ فَلَا يَخَافُ بَخْسًۭا وَلَا رَهَقًۭا ١٣
وَأَنَّا
لَمَّا
سَمِعۡنَا
ٱلۡهُدَىٰٓ
ءَامَنَّا
بِهِۦۖ
فَمَن
يُؤۡمِنۢ
بِرَبِّهِۦ
فَلَا
يَخَافُ
بَخۡسٗا
وَلَا
رَهَقٗا
١٣
[13] และแท้จริงเมื่อเราได้ยินอัลกุรอานเราก็ศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้น ดังนั้นผู้ใดศรัทธาต่อพระเจ้าของเขา เขาก็จะไม่หวั่นเกรงต่อการขาดทุน และการอยุติธรรม
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعۡنَا ٱلۡهُدَىٰۤ﴾ الْقُرْآن ﴿ءَامَنَّا بِهِۦۖ فَمَن یُؤۡمِنۢ بِرَبِّهِۦ فَلَا یَخَافُ﴾ بِتَقْدِيرِ هُوَ ﴿بَخۡسࣰا﴾ نَقْصًا مِنْ حَسَنَاته ﴿وَلَا رَهَقࣰا ١٣﴾ ظُلْمًا بِالزِّيَادَةِ فِي سَيِّئَاته