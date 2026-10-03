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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Inshiqaq อายาห์ 9
Al-Inshiqaq
9
84:9
وينقلب الى اهله مسرورا ٩
وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًۭا ٩
وَيَنقَلِبُ
ﱼ
إِلَىٰٓ
ﱽ
أَهۡلِهِۦ
ﱾ
مَسۡرُورٗا
ﱿ
٩
ﲀ
[9] และเขาจะกลับไปยังครอบครัวของเขาด้วยความดีใจ
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