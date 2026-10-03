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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Inshiqaq อายาห์ 8
Al-Inshiqaq
8
84:8
فسوف يحاسب حسابا يسيرا ٨
فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًۭا يَسِيرًۭا ٨
فَسَوۡفَ
ﱷ
يُحَاسَبُ
ﱸ
حِسَابٗا
ﱹ
يَسِيرٗا
ﱺ
٨
ﱻ
[8] เขาก็จะถูกชำระสอบสวนอย่างง่ายดาย
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