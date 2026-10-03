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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Inshiqaq อายาห์ 7
Al-Inshiqaq
7
84:7
فاما من اوتي كتابه بيمينه ٧
فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ٧
فَأَمَّا
ﱱ
مَنۡ
ﱲ
أُوتِيَ
ﱳ
كِتَٰبَهُۥ
ﱴ
بِيَمِينِهِۦ
ﱵ
٧
ﱶ
[7] ส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องขวาของเขา
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