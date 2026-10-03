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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Inshiqaq อายาห์ 6
Al-Inshiqaq
6
84:6
يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ٦
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَـٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًۭا فَمُلَـٰقِيهِ ٦
يَٰٓأَيُّهَا
ﱨ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﱩ
إِنَّكَ
ﱪ
كَادِحٌ
ﱫ
إِلَىٰ
ﱬ
رَبِّكَ
ﱭ
كَدۡحٗا
ﱮ
فَمُلَٰقِيهِ
ﱯ
٦
ﱰ
[6] โอ้มนุษย์เอ๋ย แท้จริงเจ้าต้องพากเพียรไปสู่พระเจ้าของเจ้าอย่างทรหดอดทน แล้วเจ้าจึงจะพบพระองค์
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