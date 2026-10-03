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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Inshiqaq อายาห์ 3
Al-Inshiqaq
3
84:3
واذا الارض مدت ٣
وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ٣
وَإِذَا
ﱛ
ٱلۡأَرۡضُ
ﱜ
مُدَّتۡ
ﱝ
٣
ﱞ
[3] และเมื่อแผ่นดินถูกให้แผ่กว้าง
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