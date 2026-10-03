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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Inshiqaq อายาห์ 24
Al-Inshiqaq
24
84:24
فبشرهم بعذاب اليم ٢٤
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٢٤
فَبَشِّرۡهُم
ﳌ
بِعَذَابٍ
ﳍ
أَلِيمٍ
ﳎ
٢٤
ﳏ
[24] ดังนั้นเจ้า (มุฮัมมัด) จงแจ้งแก่พวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวด
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