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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Inshiqaq อายาห์ 20
Al-Inshiqaq
20
84:20
فما لهم لا يومنون ٢٠
فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٠
فَمَا
ﲴ
لَهُمۡ
ﲵ
لَا
ﲶ
يُؤۡمِنُونَ
ﲷ
٢٠
ﲸ
[20] มีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเขา พวกเขาจึงไม่ศรัทธา
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