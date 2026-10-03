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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Inshiqaq อายาห์ 17
Al-Inshiqaq
17
84:17
والليل وما وسق ١٧
وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ١٧
وَٱلَّيۡلِ
ﲧ
وَمَا
ﲨ
وَسَقَ
ﲩ
١٧
ﲪ
[17] และด้วยกลางคืนที่มันรวมให้ชุมนุมกัน
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