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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Inshiqaq อายาห์ 14
Al-Inshiqaq
14
84:14
انه ظن ان لن يحور ١٤
إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ١٤
إِنَّهُۥ
ﲕ
ظَنَّ
ﲖ
أَن
ﲗ
لَّن
ﲘ
يَحُورَ
ﲙ
١٤
ﲚ
[14] แท้จริงเขาคิดว่าเขาจะไม่กลับมา (หาอัลลอฮฺ) อีกเป็นอันขาด
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