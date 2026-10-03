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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Inshiqaq อายาห์ 13
Al-Inshiqaq
13
84:13
انه كان في اهله مسرورا ١٣
إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ١٣
إِنَّهُۥ
ﲏ
كَانَ
ﲐ
فِيٓ
ﲑ
أَهۡلِهِۦ
ﲒ
مَسۡرُورًا
ﲓ
١٣
ﲔ
[13] แท้จริงเขา (ในโลกดุนยา) เคยว่าเริงอยู่กับครอบครัวของเขา
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