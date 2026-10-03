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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Inshiqaq อายาห์ 11
Al-Inshiqaq
11
84:11
فسوف يدعو ثبورا ١١
فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًۭا ١١
فَسَوۡفَ
ﲈ
يَدۡعُواْ
ﲉ
ثُبُورٗا
ﲊ
١١
ﲋ
[11] แล้วเขาก็จะร้องเรียกหาความหายนะ
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