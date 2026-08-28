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ตัฟซีร: Al-Insan 76:31
Al-Insan
31
76:31
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما ٣١
يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّـٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا ٣١
يُدۡخِلُ
مَن
يَشَآءُ
فِي
رَحۡمَتِهِۦۚ
وَٱلظَّٰلِمِينَ
أَعَدَّ
لَهُمۡ
عَذَابًا
أَلِيمَۢا
٣١
[31] พระองค์จะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เข้าสู่ความเมตตาของพระองค์ แต่บรรดาผู้อธรรมนั้น พระองค์ทรงเตรียมการลงโทษอันเจ็บปวดไว้สำหรับพวกเขา
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿یُدۡخِلُ مَن یَشَاۤءُ فِی رَحۡمَتِهِۦۚ﴾ جنته وهم المؤمنون ﴿وَٱلظَّـٰلِمِینَ﴾ ناصبه فعل مقدر أي أعد يفسر ﴿أَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابًا أَلِیمَۢا ٣١﴾ مؤلما وهم الكافرون