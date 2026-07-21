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Al-Insan
21
76:21
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ٢١
عَـٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌۭ وَإِسْتَبْرَقٌۭ ۖ وَحُلُّوٓا۟ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍۢ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًۭا طَهُورًا ٢١
عَٰلِيَهُمۡ
ثِيَابُ
سُندُسٍ
خُضۡرٞ
وَإِسۡتَبۡرَقٞۖ
وَحُلُّوٓاْ
أَسَاوِرَ
مِن
فِضَّةٖ
وَسَقَىٰهُمۡ
رَبُّهُمۡ
شَرَابٗا
طَهُورًا
٢١
[21] บนพวกเขามีอาภรณ์สีเขียวทำด้วยผ้าไหมละเอียด และผ้าไหมหยาบ และถูกประดับด้วยกำไลเงิน และพระเจ้าของพวกเขาจะทรงให้พวกเขาได้ดื่มเครื่องดื่มอันบริสุทธิ์ยิ่ง
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Rebar Kurdish Tafsir
{رازاندنهوهى بهههشتییهكان} [
عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ
] وه جلو بهرگیشیان پێ ئهدرێ له حهریرێكی سهوزه (سُنْدُسٍ) حهریرێكی تهنك و ناسك و سهوزه [
وَإِسْتَبْرَقٌ
] حهریرێكی ئهستوورو گهشاوهیه، كه ئهووترێ سوندوسهكه: پۆشاكی ژێرهوهیه لهبهر ئهوهی تهنك و ناسكه، وه ئیستهبڕهقهكه كه ئهستوورهو بریقهداره پۆشاكی دهرهوهیهو ههردووكی له حهریرهو سهوزه [
وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ
] وه بهههشتییهكان بازنیشیان له دهست ئهكرێ له زیوه، ئهمه سیفهتی چاكهكارانه، بهڵام ئهوانهی كه پێشهنگ و (موقهڕهبن) هى ئهوان له ئاڵتوونه [
وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (٢١)
] له ڕووی ڕووكهشی و دهرهوه خوای گهوره بهو شێوهیه پاكی كردونهتهو ڕازاندونێتهوه، وه بۆ پاككردنهوهى ناوهوهیان خوای گهوره خواردنهوهیهكی پاككهرهوهیان پێ ئهبهخشێ كه له حهسوودی و ڕق و كینهو ئێش و ئازارو ههموو ڕهوشتێكی خراپ پاكیان ئهكاتهوه.