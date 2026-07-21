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Al-Insan
20
76:20
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ٢٠
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًۭا وَمُلْكًۭا كَبِيرًا ٢٠
وَإِذَا
رَأَيۡتَ
ثَمَّ
رَأَيۡتَ
نَعِيمٗا
وَمُلۡكٗا
كَبِيرًا
٢٠
[20] และเมื่อเจ้ามองไปยังที่นั่น เจ้าจะพบแต่ความสุข และอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาล
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَإِذَا رَأَیۡتَ ثَمَّ﴾ أي وجدت الرؤية منك في الجنة ﴿رَأَیۡتَ﴾ جواب إذا ﴿نَعِیمࣰا﴾ لا يوصف ﴿وَمُلۡكࣰا كَبِیرًا ٢٠﴾ واسعا لا غاية له