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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Infitar อายาห์ 9
Al-Infitar
9
82:9
كلا بل تكذبون بالدين ٩
كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ٩
كـَلَّا
ﱪ
بَلۡ
ﱫ
تُكَذِّبُونَ
ﱬ
بِٱلدِّينِ
ﱭ
٩
ﱮ
[9] มิใช่เช่นนั้น แต่ว่าพวกเจ้าปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนต่างหาก
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