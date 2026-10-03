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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Infitar อายาห์ 19
Al-Infitar
19
82:19
يوم لا تملك نفس لنفس شييا والامر يوميذ لله ١٩
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌۭ لِّنَفْسٍۢ شَيْـًۭٔا ۖ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍۢ لِّلَّهِ ١٩
يَوۡمَ
ﲚ
لَا
ﲛ
تَمۡلِكُ
ﲜ
نَفۡسٞ
ﲝ
لِّنَفۡسٖ
ﲞ
شَيۡـٔٗاۖ
ﲟﲠ
وَٱلۡأَمۡرُ
ﲡ
يَوۡمَئِذٖ
ﲢ
لِّلَّهِ
ﲣ
١٩
ﲤ
[19] วันที่ชีวิตหนึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลืออย่างใดแก่อีกชีวิตหนึ่งได้ และกิจการในวันนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์
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