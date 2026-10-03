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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Infitar อายาห์ 18
Al-Infitar
18
82:18
ثم ما ادراك ما يوم الدين ١٨
ثُمَّ مَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٨
ثُمَّ
ﲓ
مَآ
ﲔ
أَدۡرَىٰكَ
ﲕ
مَا
ﲖ
يَوۡمُ
ﲗ
ٱلدِّينِ
ﲘ
١٨
ﲙ
[18] แล้วอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่า วันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไร
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