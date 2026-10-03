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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Infitar อายาห์ 15
Al-Infitar
15
82:15
يصلونها يوم الدين ١٥
يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٥
يَصۡلَوۡنَهَا
ﲄ
يَوۡمَ
ﲅ
ٱلدِّينِ
ﲆ
١٥
ﲇ
[15] พวกเขาจะเข้าไปอยู่ในกองไฟนั้นในวันแห่งการตอบแทน
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