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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Infitar อายาห์ 14
Al-Infitar
14
82:14
وان الفجار لفي جحيم ١٤
وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍۢ ١٤
وَإِنَّ
ﱿ
ٱلۡفُجَّارَ
ﲀ
لَفِي
ﲁ
جَحِيمٖ
ﲂ
١٤
ﲃ
[14] และแท้จริงบรรดาคนชั่วจะอยู่ในนรกที่ลุกโซน
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