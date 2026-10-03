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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Infitar อายาห์ 12
Al-Infitar
12
82:12
يعلمون ما تفعلون ١٢
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٢
يَعۡلَمُونَ
ﱶ
مَا
ﱷ
تَفۡعَلُونَ
ﱸ
١٢
ﱹ
[12] พวกเขารู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ
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Tafsir Fathul Majid
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