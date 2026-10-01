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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Infitar อายาห์ 1
Al-Infitar
1
82:1
اذا السماء انفطرت ١
إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ١
إِذَا
ﱁ
ٱلسَّمَآءُ
ﱂ
ٱنفَطَرَتۡ
ﱃ
١
ﱄ
[1] เมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออก
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Tafsir Fathul Majid
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