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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Hadid อายาห์ 6
Al-Hadid
6
57:6
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور ٦
يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٦
يُولِجُ
ﱳ
ٱلَّيۡلَ
ﱴ
فِي
ﱵ
ٱلنَّهَارِ
ﱶ
وَيُولِجُ
ﱷ
ٱلنَّهَارَ
ﱸ
فِي
ﱹ
ٱلَّيۡلِۚ
ﱺﱻ
وَهُوَ
ﱼ
عَلِيمُۢ
ﱽ
بِذَاتِ
ﱾ
ٱلصُّدُورِ
ﱿ
٦
ﲀ
[6] พระองค์ทรงให้กลางคืนคาบเกี่ยวเข้าไปในกลางวัน และทรงให้กลางวันคาบเกี่ยวเข้าไปในกลางคืน และพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในทรวงอก
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