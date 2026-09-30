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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Hadid อายาห์ 2
Al-Hadid
2
57:2
له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ٢
لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌ ٢
لَهُۥ
ﲵ
مُلۡكُ
ﲶ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲷ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﲸﲹ
يُحۡيِۦ
ﲺ
وَيُمِيتُۖ
ﲻﲼ
وَهُوَ
ﲽ
عَلَىٰ
ﲾ
كُلِّ
ﲿ
شَيۡءٖ
ﳀ
قَدِيرٌ
ﳁ
٢
ﳂ
[2] อำนาจอันเด็ดขาดแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิ์ของพระองค์ พระองค์ทรงให้เป็นและทรงให้ตาย และพระองค์เป็นผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่ง
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