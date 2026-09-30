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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Hadid อายาห์ 1
Al-Hadid
1
57:1
سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ١
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١
سَبَّحَ
ﲪ
لِلَّهِ
ﲫ
مَا
ﲬ
فِي
ﲭ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲮ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﲯﲰ
وَهُوَ
ﲱ
ٱلۡعَزِيزُ
ﲲ
ٱلۡحَكِيمُ
ﲳ
١
ﲴ
[1] สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลาย และในแผ่นดินต่างแซ่ซ้องสดุดีแด่อัลลอฮฺ และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงปรีชาญาณ
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