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Al-Fatihah
4
1:4
مالك يوم الدين ٤
مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ٤
مَٰلِكِ
يَوۡمِ
ٱلدِّينِ
٤
[4] ผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งวันตอบแทน
ตัฟซีร
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤)
] خاوەنی ڕۆژی سزاو لێپرسینەوەو قیامەتە، چونكە لەو رۆژەدا كەس بانگەشەى هیچ شتێك ناكات و كەس بەبێ ئیزنى خوا ناتوانێت قسە بكات .