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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Buruj อายาห์ 5
Al-Buruj
5
85:5
النار ذات الوقود ٥
ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ٥
ٱلنَّارِ
ﱙ
ذَاتِ
ﱚ
ٱلۡوَقُودِ
ﱛ
٥
ﱜ
[5] ไฟที่เต็มไปด้วยเชื้อเพลิง
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