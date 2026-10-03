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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Buruj อายาห์ 2
Al-Buruj
2
85:2
واليوم الموعود ٢
وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ٢
وَٱلۡيَوۡمِ
ﱏ
ٱلۡمَوۡعُودِ
ﱐ
٢
ﱑ
[2] และด้วยวันที่ถูกสัญญาไว้
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