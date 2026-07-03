ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
002

2. ซูเราะห์ Al-Baqarah

The Cow

อ่านและฟังซูเราะห์ Al-Baqarah พร้อมคำแปล การตีความอัลกุรอาน การอ่านออกเสียงพร้อมคำอธิบายความหมายทีละคำ และการถอดเสียงเป็นอักษรโรมัน แปลโดย Khawaja Mirof & Khawaja Mir.

ในพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานีและทรงเมตตาที่สุด
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
  Алиф. Лом. Мим. Ин гуна ҳарфҳо, ҳарфҳои муқаттаъаанд1, дар аввали сураҳо меоянд. Дар ин ишораест ба эъҷози Қуръон ва ҳуҷҷат овардан бар мушрикон. Ин ба он далолат мекунад, ки арабҳо мисли ин гуна ваҳйи илоҳӣ овардан натавонанд.
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน