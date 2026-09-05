ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:76
Al-Baqarah
76
2:76
واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون ٧٦
وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍۢ قَالُوٓا۟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٧٦
وَإِذَا
ﳆ
لَقُواْ
ﳇ
ٱلَّذِينَ
ﳈ
ءَامَنُواْ
ﳉ
قَالُوٓاْ
ﳊ
ءَامَنَّا
ﳋ
وَإِذَا
ﳌ
خَلَا
ﳍ
بَعۡضُهُمۡ
ﳎ
إِلَىٰ
ﳏ
بَعۡضٖ
ﳐ
قَالُوٓاْ
ﳑ
أَتُحَدِّثُونَهُم
ﳒ
بِمَا
ﳓ
فَتَحَ
ﳔ
ٱللَّهُ
ﳕ
عَلَيۡكُمۡ
ﳖ
لِيُحَآجُّوكُم
ﳗ
بِهِۦ
ﳘ
عِندَ
ﳙ
رَبِّكُمۡۚ
ﳚﳛ
أَفَلَا
ﳜ
تَعۡقِلُونَ
ﳝ
٧٦
ﳞ
[76] และเมื่อพวกเขาได้พบกับบรรดาผุ้ที่ศรัทธาพวกเขาก็กล่าวว่า เราศรัทธากันแล้ว และเมื่อบางคนในพวกเขาอยู่ตามลำพังกับอีกบางคน พวกเขาก็กล่าวว่า พวกท่านจะพูดให้พวกเขาฟังซึ่งสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงเปิดเผยแก่พวกท่าน เพื่อพวกเขาจะได้นำสิ่งนั้นไปเป็นหลักฐานยืนยันแก่พวกท่าน ณ ที่พระเจ้าของพวกท่านกระนั้นหรือ พวกท่านไม่ใช้ปัญญาดอกหรือ?
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{باسی مونافیقی جولەكە} [
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
] ههندێك مونافیقی جوولهكه كه بگهیشتنایه به باوهڕداران ئهیانووت ئێمهش باوهڕمان هێناوهو موسڵمانین [
وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ
] وه ههندێك له جوولهكهكانی تر بگهیشتنایه بهم جوولهكه مونافیقانه پێیان ئهووتن: ئایا ئێوه باسی ئهو سزایانه ئهكهن بۆ موسڵمانان كه بهسهر باب و باپیرانی ئێمه هاتووه له جوولهكه بۆ ئهوهی بیكهنه حوجهو بهڵگه بهسهرمانهوه [
أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٧٦)
] بۆ ههست به زهرهرو زیانی ئهم شته ناكهن؟ بۆ تێ ناگهن لۆمهی؟ جوولهكه مونافیقهكانیان ئهكرد بۆ ئهو شتانه بۆ موسڵمانان باس ئهكهن.