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Al-Baqarah
58
2:58
واذ قلنا ادخلوا هاذه القرية فكلوا منها حيث شيتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ٥٨
وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا۟ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا۟ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًۭا وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًۭا وَقُولُوا۟ حِطَّةٌۭ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَـٰيَـٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٨
وَإِذۡ
قُلۡنَا
ٱدۡخُلُواْ
هَٰذِهِ
ٱلۡقَرۡيَةَ
فَكُلُواْ
مِنۡهَا
حَيۡثُ
شِئۡتُمۡ
رَغَدٗا
وَٱدۡخُلُواْ
ٱلۡبَابَ
سُجَّدٗا
وَقُولُواْ
حِطَّةٞ
نَّغۡفِرۡ
لَكُمۡ
خَطَٰيَٰكُمۡۚ
وَسَنَزِيدُ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٥٨
[58] และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้กล่าวว่า พวกเจ้าจงเข้าไปในเมืองนี้ แล้วจงบริโภคจากเมืองนั้นอย่างกว้างขวาง ณ ที่ที่พวกเจ้าปรารถนา และจงเข้าประตูนั้น ไปในสภาพผู้โน้มศรีษะลงด้วยความนอบน้อม และจงกล่าวว่า “ฮิฏเฏาะฮฺ” เราก็จะอภัยโทษให้แก่พวกเจ้า ซึ่งบรรดาความผิดของพวกเจ้าและเราจะเพิ่มพูนแก่บรรดาผู้กระทำความดี
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การไตร่ตรองไม่ได้เป็นตัวแทนของความคิดเห็นของ Quran.com และไม่ควรนำออกจากบริบท
Sameya Ali
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19 สัปดาห์ที่ผ่านมา
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ซูเราะห์ 110 และ อายะห์ 2:58, 7:161, 3:26
Bismillah ar-Rahmaan ar-Raheem
Hittatun (حِطَّةٌ)
This word came to mind as I was praying to Allah Subhaana wa Ta'ala for forgiveness and pardon. I was returning to Allah from a place of weakness with a humble heart. Allah has changed my state of weakness, place of insecurity to a place of safety, security, compassion, grace ... and best of all, His guidance through His book and His beloved messenger, Rasul Allah sallalahu 'alaihi wasallam.
...
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tareq abed
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8 ปีที่แล้ว
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อายะห์ 2:58
The Prophet SAW entered on the conquest of mecca with his head down so low his beard touched the back of his riding beast while thanking Allah SWT for his victory. This goes to show if you dont want to fulfill Allahs commands he will easily replace you with those who will.
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ekaterina myachina
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12 สัปดาห์ที่ผ่านมา
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อายะห์ 2:57-59
The Fading of Wonder
Reading Al-Baqarah (2:57–2:59) through the Hadith
After fear came relief.
Shade after exposure
. Provision after exhaustion.
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ
“And We shaded you with clouds and sent down to you manna and quails...” (2:57)
I find these verses are striking not because they describe the people abandoned after failure — but people still being cared for.
Even ...
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