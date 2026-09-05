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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:57
Al-Baqarah
57
2:57
وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ٥٧
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٧
وَظَلَّلۡنَا
ﲱ
عَلَيۡكُمُ
ﲲ
ٱلۡغَمَامَ
ﲳ
وَأَنزَلۡنَا
ﲴ
عَلَيۡكُمُ
ﲵ
ٱلۡمَنَّ
ﲶ
وَٱلسَّلۡوَىٰۖ
ﲷﲸ
كُلُواْ
ﲹ
مِن
ﲺ
طَيِّبَٰتِ
ﲻ
مَا
ﲼ
رَزَقۡنَٰكُمۡۚ
ﲽﲾ
وَمَا
ﲿ
ظَلَمُونَا
ﳀ
وَلَٰكِن
ﳁ
كَانُوٓاْ
ﳂ
أَنفُسَهُمۡ
ﳃ
يَظۡلِمُونَ
ﳄ
٥٧
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[57] และเราได้ให้เมฆบดบังพวกเจ้า และได้ให้อัล-มันนะ และอัส-ซัลวา แก่พวกเจ้า พวกเจ้าจงบริโภคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าจากสิ่งดี ๆ เถิด และพวกเขาหาได้อธรรมแก่เราไม่ แต่ทว่าพวกเขาอธรรมแก่ตัวของพวกเขาเองต่างหาก
ตัฟซีร
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ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ثم ذكر نعمته عليكم في التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق،
فقال:
{ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ }
وهو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب، ومنه الزنجبيل والكمأة والخبز وغير ذلك.
{ وَالسَّلْوَى }
طائر صغير يقال له السماني، طيب اللحم، فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم
{ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ }
أي: رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين, فلم يشكروا هذه النعمة, واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب.
{ وَمَا ظَلَمُونَا }
يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا لأن الله لا تضره معصية العاصين, كما لا تنفعه طاعات الطائعين،
{ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ }
فيعود ضرره عليهم.