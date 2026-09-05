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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:49
Al-Baqarah
49
2:49
واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذالكم بلاء من ربكم عظيم ٤٩
وَإِذْ نَجَّيْنَـٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌۭ ٤٩
وَإِذۡ
ﱁ
نَجَّيۡنَٰكُم
ﱂ
مِّنۡ
ﱃ
ءَالِ
ﱄ
فِرۡعَوۡنَ
ﱅ
يَسُومُونَكُمۡ
ﱆ
سُوٓءَ
ﱇ
ٱلۡعَذَابِ
ﱈ
يُذَبِّحُونَ
ﱉ
أَبۡنَآءَكُمۡ
ﱊ
وَيَسۡتَحۡيُونَ
ﱋ
نِسَآءَكُمۡۚ
ﱌﱍ
وَفِي
ﱎ
ذَٰلِكُم
ﱏ
بَلَآءٞ
ﱐ
مِّن
ﱑ
رَّبِّكُمۡ
ﱒ
عَظِيمٞ
ﱓ
٤٩
ﱔ
[49] และจงรำลึกถึง ขณะที่เราได้ช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากพวกพ้องของฟิรอาวน์ โดยที่พวกเขาบังคับขู่เข็ญพวกเจ้า ซึ่งการทรมานอันร้ายแรงพวกเขาเชือดบรรดาลูกผู้ชายของพวกเจ้า และไว้ชีวิตบรรดาลูกผู้หญิงของพวกเจ้า และไว้ชีวิตบรรดาลูกผู้หญิงของพวกเจ้า และในเรื่องนั้นคือการทดสอบอันสำคัญจากพระเจ้าของพวกเจ้า
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กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَ﴾ اذْكُرْوَا ﴿إِذۡ نَجَّیۡنَـٰكُم﴾ أَيْ آبَاءَكُمْ وَالْخِطَاب بِهِ وَبِمَا بَعْده لِلْمَوْجُودِينَ فِي زَمَن نَبِيّنَا بِمَا أَنْعَمَ اللَّه عَلَى آبَائِهِمْ تَذْكِيرًا لَهُمْ بِنِعْمَةِ اللَّه تَعَالَى لِيُؤْمِنُوا ﴿مِّنۡ ءَالِ فِرۡعَوۡنَ یَسُومُونَكُمۡ﴾ يُذِيقُونَكُمْ ﴿سُوۤءَ ٱلۡعَذَابِ﴾ أَشَدّه وَالْجُمْلَة حَال مِنْ ضَمِير نَجَّيْنَاكُمْ ﴿یُذَبِّحُونَ﴾ بَيَان لِمَا قَبْله ﴿أَبۡنَاۤءَكُمۡ﴾ الْمَوْلُودِينَ ﴿وَیَسۡتَحۡیُونَ﴾ يَسْتَبْقُونَ ﴿نِسَاۤءَكُمۡۚ﴾ لِقَوْلِ بَعْض الْكَهَنَة لَهُ إنَّ مَوْلُودًا يُولَد فِي بَنِي إسْرَائِيل يَكُون سَبَبًا لِذَهَابِ مُلْكك ﴿وَفِی ذَ ٰلِكُم﴾ الْعَذَاب أَوْ الْإِنْجَاء ﴿بَلَاۤءࣱ﴾ ابْتِلَاء أَوْ إنْعَام ﴿مِّن رَّبِّكُمۡ عَظِیمࣱ ٤٩﴾