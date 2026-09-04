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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:42
Al-Baqarah
42
2:42
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ٤٢
وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢
وَلَا
ﲂ
تَلۡبِسُواْ
ﲃ
ٱلۡحَقَّ
ﲄ
بِٱلۡبَٰطِلِ
ﲅ
وَتَكۡتُمُواْ
ﲆ
ٱلۡحَقَّ
ﲇ
وَأَنتُمۡ
ﲈ
تَعۡلَمُونَ
ﲉ
٤٢
ﲊ
[42] และพวกเจ้าจงอย่าปะปน สิ่งจริงด้วยสิ่งเท็จ และจงอย่าปกปิดสิ่งที่เป็นจริง ทั้ง ๆ ที่พวกเจ้ารู้กันอยู่
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Tafsir Muyassar
ولا تخلِطوا الحق الذي بيَّنته لكم بالباطل الذي افتريتموه، واحذروا كتمان الحق الصريح من صفة نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم التي في كتبكم، وأنتم تجدونها مكتوبة عندكم، فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم.