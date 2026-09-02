{فإن لم تفعلوا} فيما مضى.
{ولن تفعلوا} أبداً فيما بقي.
وإنما قال ذلك لبيان الإعجاز وأن القرآن كان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث عجزوا عن الإتيان بمثله.
{فاتقوا النار} أي فآمنوا واتقوا بالإيمان النار.
{التي وقودها الناس والحجارة} قال ابن عباس وأكثر المفسرين: يعني حجارة الكبريت لأنها أكثر التهاباً، وقيل: جميع الحجارة وهودليل على عظمة تلك النار، وقيل: أراد بها الأصنام لأن أكثر أصنامهم كانت منحوتة من الحجارة كما قال: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} [98-الأنبياء].
{أعدت} هُيِّئَت {للكافرين}.