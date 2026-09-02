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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:22
Al-Baqarah
22
2:22
الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ٢٢
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًۭا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءًۭ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًۭا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًۭا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٢
ٱلَّذِي
ﲘ
جَعَلَ
ﲙ
لَكُمُ
ﲚ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲛ
فِرَٰشٗا
ﲜ
وَٱلسَّمَآءَ
ﲝ
بِنَآءٗ
ﲞ
وَأَنزَلَ
ﲟ
مِنَ
ﲠ
ٱلسَّمَآءِ
ﲡ
مَآءٗ
ﲢ
فَأَخۡرَجَ
ﲣ
بِهِۦ
ﲤ
مِنَ
ﲥ
ٱلثَّمَرَٰتِ
ﲦ
رِزۡقٗا
ﲧ
لَّكُمۡۖ
ﲨﲩ
فَلَا
ﲪ
تَجۡعَلُواْ
ﲫ
لِلَّهِ
ﲬ
أَندَادٗا
ﲭ
وَأَنتُمۡ
ﲮ
تَعۡلَمُونَ
ﲯ
٢٢
ﲰ
[22] คือผู้ทรงให้แผ่นดินเป็นที่นอน และฟ้าเป็นอาคารแก่พวกเจ้า และทรงให้น้ำหลั่งลงมาจากฟากฟ้า แล้วได้ทรงให้บรรดาผลไม้ออกมา เนื่องด้วยน้ำนั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าให้มีผู้เท่าเทียมใด ๆ ขึ้น สำหรับอัลลอฮฺ โดยที่พวกเจ้าก็รู้กันอยู่
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العربية
Al-Sa'di
Небом называется все, что располагается над тобой. Комментаторы считали, что под небом здесь подразумеваются облака. По воле Всевышнего Аллаха из облаков изливается вода, благодаря которой произрастают злаки, финиковые пальмы и другие плодовые деревья. Вы собираете плоды и зерна, которые служат вам пропитанием, помогают вашему существованию и доставляют вам радость и удовольствие. Не равняйте же никого с Аллахом и не уподобляйте Ему творения, ибо в противном случае вы станете поклоняться этим творениям так, как поклоняетесь Самому Аллаху, и возлюбите их так, как любите самого Аллаха. Поступать так недопустимо, поскольку эти творения подобны вам. Они были сотворены, нуждаются в пропитании и зависят от воли своего Создателя. Они не обладают даже крупицей власти на земле и на небесах, и они не способны принести вам ни пользы, ни вреда. Не приобщайте их в сотоварищи к Аллаху сознательно, ведь вам известно, что у Него нет сотоварищей. Он один создает творения, ниспосылает пропитание и управляет Вселенной. Он один обладает совершенными качествами и заслуживает обожествления. Почему же вы поклоняетесь наряду с Ним другим божествам? Ваше поведение, поистине, удивительно и несуразно. В этом аяте содержатся повеление поклоняться одному Аллаху и запрет поклоняться иным божествам, приводятся убедительные доказательства того, что поклонение Аллаху является обязательным, тогда как поклонение вымышленным божествам является тщетным и бесполезным. В нем упоминается о том, что Аллах является Единственным Господом, Который создает творения, ниспосылает пропитание и управляет делами Вселенной. И если человек признает, что никто не является сотоварищем Аллаха в перечисленных начинаниях, то он непременно должен признать, что никто не заслуживает поклонения наряду с Ним. Это - самый разумный логический аргумент в пользу необходимости единобожия и порочности многобожия.