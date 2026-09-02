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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:22
Al-Baqarah
22
2:22
الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ٢٢
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًۭا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءًۭ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًۭا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًۭا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٢
ٱلَّذِي
ﲘ
جَعَلَ
ﲙ
لَكُمُ
ﲚ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲛ
فِرَٰشٗا
ﲜ
وَٱلسَّمَآءَ
ﲝ
بِنَآءٗ
ﲞ
وَأَنزَلَ
ﲟ
مِنَ
ﲠ
ٱلسَّمَآءِ
ﲡ
مَآءٗ
ﲢ
فَأَخۡرَجَ
ﲣ
بِهِۦ
ﲤ
مِنَ
ﲥ
ٱلثَّمَرَٰتِ
ﲦ
رِزۡقٗا
ﲧ
لَّكُمۡۖ
ﲨﲩ
فَلَا
ﲪ
تَجۡعَلُواْ
ﲫ
لِلَّهِ
ﲬ
أَندَادٗا
ﲭ
وَأَنتُمۡ
ﲮ
تَعۡلَمُونَ
ﲯ
٢٢
ﲰ
[22] คือผู้ทรงให้แผ่นดินเป็นที่นอน และฟ้าเป็นอาคารแก่พวกเจ้า และทรงให้น้ำหลั่งลงมาจากฟากฟ้า แล้วได้ทรงให้บรรดาผลไม้ออกมา เนื่องด้วยน้ำนั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าให้มีผู้เท่าเทียมใด ๆ ขึ้น สำหรับอัลลอฮฺ โดยที่พวกเจ้าก็รู้กันอยู่
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿ٱلَّذِی جَعَلَ﴾ خَلَقَ ﴿لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَ ٰشࣰا﴾ حَال بِسَاطًا يُفْتَرَش لَا غَايَة فِي الصَّلَابَة أَوْ اللُّيُونَة فَلَا يُمْكِن الِاسْتِقْرَار عَلَيْهَا ﴿وَٱلسَّمَاۤءَ بِنَاۤءࣰ﴾ سَقْفًا ﴿وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ مَاۤءࣰ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ﴾ أَنْوَاع ﴿ٱلثَّمَرَ ٰتِ رِزۡقࣰا لَّكُمۡۖ فَلَا تَجۡعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادࣰا﴾ شُرَكَاء فِي الْعِبَادَة ﴿وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٢﴾ أَنَّهُ الْخَالِق وَلَا تَخْلُقُونَ وَلَا يَكُون إلَهًا إلَّا مَنْ يَخْلُق