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Al-Baqarah
160
2:160
الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولايك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ١٦٠
إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَبَيَّنُوا۟ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٠
إِلَّا
ٱلَّذِينَ
تَابُواْ
وَأَصۡلَحُواْ
وَبَيَّنُواْ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
أَتُوبُ
عَلَيۡهِمۡ
وَأَنَا
ٱلتَّوَّابُ
ٱلرَّحِيمُ
١٦٠
[160] นอกจากผู้ที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัว และปรับปรุงแก้ไข และชี้แจงสิ่งที่ปกปิดไว้ ชนเหล่านี้ข้าจะอภัยโทษให้แก่พวกเขา และข้าคือผู้อภัยโทษ และเมตตาเสมอ
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สะท้อน
การไตร่ตรองไม่ได้เป็นตัวแทนของความคิดเห็นของ Quran.com และไม่ควรนำออกจากบริบท
Rahmah Salako
ติดตาม
6 ปีที่แล้ว
·
อ้างอิง
อายะห์ 2:160, 2:122
Tawbah: Q2:160 . Is there a better way to say this?
Repentance is not always about perfection. It’s about sincerity!!! Hence, Q2: 122 among
other beautiful aayah is a reminder of repentance and it’s conditions.
'Making mistakes makes us human and no one will be free of shortcomings in his obedience to Allaah, or free of mistakes or forgetfulness or sins. All of us fall short, commit sins, and make mistakes. At times we are negligent. We are...
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