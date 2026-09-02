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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:14
Al-Baqarah
14
2:14
واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزيون ١٤
وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١٤
وَإِذَا
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لَقُواْ
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ٱلَّذِينَ
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ءَامَنُواْ
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قَالُوٓاْ
ﲮ
ءَامَنَّا
ﲯ
وَإِذَا
ﲰ
خَلَوۡاْ
ﲱ
إِلَىٰ
ﲲ
شَيَٰطِينِهِمۡ
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قَالُوٓاْ
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إِنَّا
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مَعَكُمۡ
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إِنَّمَا
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نَحۡنُ
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مُسۡتَهۡزِءُونَ
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١٤
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[14] และเมื่อพวกเขาพบบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็กล่าวว่า เราศรัทธาแล้ว และเมื่อพวกเขาได้ร่วมอยู่กับบรรดาหัวโจกของพวกเขาแต่ลำพัง พวกเขาก็กล่าวว่า แท้จริงเรายังอยู่กับพวกท่าน ที่จริงเราเป็นแต่เพียงผู้เย้ยหยันเท่านั้น
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
] كاتێك كه ئهم مونافیقانه بگهیشتنیایه به باوهڕداران (صهحابه) ئهیانووت: ئێمهش وهكو ئێوه ئیمانمان هێناوه [
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ
] وه كاتێك تاك بوونایهتهوه لهگهڵ شهیتانهكانیان لهسهرانی كوفرو نیفاق و جولهكه [
قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤)
] ئهیانووت: ئێمه لهگهڵ ئێوهداین وهكاتێك كه ئێمه تێكهڵ موسڵمانان ئهبین ئهوه تهنها گاڵتهیان پێ ئهكهین.