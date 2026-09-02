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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:12
Al-Baqarah
12
2:12
الا انهم هم المفسدون ولاكن لا يشعرون ١٢
أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١٢
أَلَآ
ﲍ
إِنَّهُمۡ
ﲎ
هُمُ
ﲏ
ٱلۡمُفۡسِدُونَ
ﲐ
وَلَٰكِن
ﲑ
لَّا
ﲒ
يَشۡعُرُونَ
ﲓ
١٢
ﲔ
[12] พึงรู้เถิดว่า แท้จริงพวกเขานั่นแหละ เป็นผู้ที่ก่อความเสียหาย แต่ทว่าพวกเขาไม่รู้สึก
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Al-Sa'di
Поскольку лицемеры считают добродетельными только самих себя, они не находят деяния правоверных добрыми и правильными. Аллах опроверг их утверждения и возвестил о том, что в действительности именно они распространяют нечестие. Кто вообще может быть большим нечестивцем, чем человек, который отрицает знамения Аллаха, мешает людям следовать Его путем, пытается обмануть Аллаха и Его возлюбленных рабов, водит дружбу с теми, кто сражается против Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, полагая при этом, что его поступки являются праведными? Может ли быть еще большее нечестие?!! Однако лицемеры не обладают знанием, которое способно принести им пользу. Приобретенные ими знания лишь лишают их возможности оправдаться перед Аллахомсобственнойнеосведомленностью.Асовершаемыеимидеянияраспространяютна земле смуту и нечестие, поскольку по причине этих грехов возникают бедствия, которые поражают злаки и плоды, деревья и другие растения. Навести на земле порядок можно только благодаря повиновению Аллаху и вере в Него. Именно ради этого Аллах создал творения, расселил людей по земле и постоянно ниспосылает им пропитание и другие блага, которые люди должны использовать для того, чтобы повиноваться и поклоняться Аллаху. Но если человек использует эти блага не по назначению, то он распространяет на земле смуту и губит то, ради чего эти блага были созданы.