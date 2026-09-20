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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 9
Al-'Ankabut
9
29:9
والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ٩
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى ٱلصَّـٰلِحِينَ ٩
وَٱلَّذِينَ
ﱦ
ءَامَنُواْ
ﱧ
وَعَمِلُواْ
ﱨ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱩ
لَنُدۡخِلَنَّهُمۡ
ﱪ
فِي
ﱫ
ٱلصَّٰلِحِينَ
ﱬ
٩
ﱭ
[9] และบรรดาผู้ศรัทธา และกระทำความดีนั้น แน่นอนเราจะให้พวกเขาเข้าอยู่ในหมู่คนดีทั้งหลาย
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